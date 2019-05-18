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Команда Зе посчитает всех украинцев

Вчера, 15:00
Команда Зе посчитает всех украинцев - фото 1
Команда Зе посчитает всех украинцев

Новая власть планирует провести тотальную перепись населения Украины.

В Украине за год население сократилось на 200 тысяч
https://beztabu.net/novosti_t4952
В Украине за год население сократилось на 200 тысяч

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил идеолог Зеленского Роман Стефанчук. По словам члена Команды Зе, вопрос переписи украинцев "стоит одним из первых" перед новым режимом.

"Мы начали с того, что на сегодня никто не понимает, что в государстве, и кто в государстве. Для того чтобы делать какие-либо преобразования, мы должны знать человеческий, финансовый и временной ресурс... То, чем мы займемся в первые 100 дней, - это объявление аудита государства", - отметил Стефанчук.

И добавил, что для выполнения столь щекотливого задания будут привлечены украинские и международные институты.

Отметим, что в XXI в. Украина, как и пр. державы Европы, переживает демографический кризис. Подсчет численности украинского населения может бать использован Командой Зе как дополнительный довод в пользу провалов и несостоятельности "попередників".

Напомним, в Украине посчитали всех евреев. Об этом сообщил вице-премьер министр Павел Розенко.

В Украине посчитали всех евреев. Об этом сообщил вице-премьер министр Павел Розенко.
https://beztabu.net/novosti_t4952
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Перепись населения Владимир Зеленский Новости
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