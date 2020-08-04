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Украину ожидает резкое падение на экономическое дно

10:00
В Минфине хвастаются дефицитом бюджета в почти 50 миллиардов - фото 1
В Минфине хвастаются дефицитом бюджета в почти 50 миллиардов

За семь месяцев 2020 года дефицит выполнения бюджета составил 47,4 миллиарда гривен. С учетом заложенных экспертами Зе команды 298 миллиардов, за следующие четыре месяца страна должна просто лететь в экономическую пропасть

Как заявили в министерстве финансов, в июле доходы общего фонда госбюджета якобы были перевыполнены на 11,6%, а в пенсионном фонде уже начали выплаты.

В Минфине заговорили о новом пересмотре бюджета-2020

Возмещение НДС только за прошлый месяц составило 9,1 миллиарда гривен. Этот пункт считается одним из самых коррупционных, поскольку чиновники вместе с махинаторами зачастую насчитывают бешеные суммы возвратов без каких-либо на то законных причин.

Кроме того, в минфине объявили о каком-то невероятном прорыве в работе налоговой службы. Мол, роспись бюджета перевыполнили на целых 5,6 миллиарда.

"Основными платежами, за счет которых состоялось перевыполнение, стали: налог на добавленную стоимость, в том числе за счет борьбы со злоупотреблениями при возмещении налога из бюджета, акцизный налог с произведенной в Украине продукции, налог на доходы физических лиц и военный сбор, а также рентная плата за пользование недрами. Поступление в общий фонд госбюджета таможенных платежей составили 25,6 млрд гривен, или 100,4% от месячного росписи", - подчеркнули в ведомстве. - По итогам января-июля 2020 роспись доходов общего фонда государственного бюджета была выполнена на уровне 94,0%, в то время как в январе-апреле текущего года - 86,1%".

Как именно кабмину удалось перезагрузить поступления денег в бюджет, неизвестно. Но сам документ предусматривает рост предельного дефицита с баснословных 96,3 млрд гривен до рекордных 298,4 млрд. Таких небывалых растрат не было даже в 2014-м году, когда страну охватила война, а Янукович оставил ее со считанными крохами в казне. Более того, не переписывание бюджета, а лишь внесение в него корректирующих изменений прописано в требованиях МВФ к странам, которые Фонд кредитует. Нардепы же планируют нарушить еще один пункт, который является ключевым для получения кредита. А на этом самом кредите как раз и построены надежды властей на выполнение бюджета.

Впрочем, если в правительстве каким-либо образом не уронят экономику на запланированный уровень дна, это даст возможность президенту и его окружению рассказывать об "экономической гениальности" деятелей, допустивших резкое падение после роста.

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