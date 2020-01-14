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Украинского олигарха арестовали в Москве. Что происходит?

08:40
Украинского олигарха арестовали в Москве. Что происходит? - фото 1
Украинского олигарха арестовали в Москве. Что происходит?

Украинского олигарха Павла Фукса заочно арестовали в Москве.

РФ требует от Украины "выдать Фукса". Так ли это?

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на РосСМИ.

Соответствующее решение вынес Таганский суд Москвы. Ранее это же учреждение объявило Фукса в розыск: бизнесмен обвиняется в "мошенничестве в особо крупных размерах, совершенного группой лиц" (159 УК РФ).

О каком мошенничестве идет речь?

Украинского олигарха связывают с аферой по возведению московского долгостроя Sky House. Sky House – это проблемный объект, строительство которого продолжается с 2008 г. Завершить работы планировалось с 2011 г., однако его до сих пор так и не удалось сдать в эксплуатацию. На данный момент комплекс завершен на 90%.

В 2018 г. российские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении бизнесмена. В начале 2019 г. Павел Фукс покинул территорию РФ.

Напомним, человек Фукса баллотировался на выборах президента Украины. Кто же это?

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Павел Фукс Москва суд Новости Россия
Без табу
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