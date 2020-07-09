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Украинские биатлонисты получили золото, которое отобрали у русских из-за допинга (ФОТО)

12:40
Украинские спортсмены стали чемпионами Евро-2015 по биатлону - фото 1
Украинские спортсмены стали чемпионами Евро-2015 по биатлону

В четверг, 9 июля, украинские спортсмены Дмитрий Пидручный, Артем Тищенко, Сергей Семенов и Артем Прима официально стали чемпионами Европы 2015-го года. В экстафетной гонке пять лет назад они финишировали вторыми, а первое место незаконно получили русские.

Как выяснилось позже, представители страны-террориста воспользовались государственной программой ФСБ по подмене допинг-проб.

 

Поэтому у них отобрали награды, а первое место автоматически перешло украинцам.

Об этом написал на своей странице в Instagram капитан мужской команды Украины по биатлону Дмитрий Пидручный.

"ЧЕ-2015 в Отепяя. Заслуженная золотая медаль, а все потому, что дисквалифицировали РФ", - подписал фотографию медали спортсмен.

Украинские биатлонисты получили золото, которое отобрали у русских из-за допинга (ФОТО) - фото 202504

Обладателями "золота" также стали Сергей Семенов, Артем Прима и Артем Тищенко.

Как известно, впервые о глобальном надувательстве в российском спорте, осуществленном на государственном уровне, заговорили после зимней Олимпиады в Сочи в 2014, когда выяснилось, что махинациями с подменой допинг-проб занимались не только российские анти-допинговые организации, но и спецслужбы РФ. Из-за этого Россия была частично забанена на Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро, а также была вынуждена выступать под нейтральным флагом на Зимней Олимпиаде 2018 в Южной Корее.

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