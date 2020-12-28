Свет подорожает: Кабмин решил залезть в карман граждан Украины

78 копеек за кВт/ч с каждого

Кабмин в понедельник, 28 декабря, приготовил украинцам "под елочку" новогодний подарок. Они заплатят за него сами.

Кабмин с 1 января 2021 отменил льготный тариф на электроэнергию для населения.

Теперь первые 100 кВт будут также стоить 1,68 грн кВт/ч вместо 0,9 грн за кВт/ч.

Правки были приняты с подачи новоназначенного и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

Того самого, что получил 4 миллиона долларов премии за победу в международном суде над Газпромом.

Теперь на новом месте работы чиновник придумал, как "обилетить" новых пассажиров - своих сограждан.