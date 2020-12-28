Свет подорожает: Кабмин решил залезть в карман граждан Украины
78 копеек за кВт/ч с каждого
Кабмин в понедельник, 28 декабря, приготовил украинцам "под елочку" новогодний подарок. Они заплатят за него сами.
Кабмин с 1 января 2021 отменил льготный тариф на электроэнергию для населения.
Теперь первые 100 кВт будут также стоить 1,68 грн кВт/ч вместо 0,9 грн за кВт/ч.
Правки были приняты с подачи новоназначенного и.о. министра энергетики Юрия Витренко.
Того самого, что получил 4 миллиона долларов премии за победу в международном суде над Газпромом.
Теперь на новом месте работы чиновник придумал, как "обилетить" новых пассажиров - своих сограждан.
Другое на тему
Холостячка 2020 - смотреть онлайн постшоу - 25.12.2020
15:50
Кріпосна 3: Ковальчук ушла из сериала, роль Кати Вербицкой сыграет другая россиянка
11:42
Биткоин подорожал до фантастических 27 тысяч долларов и растет дальше
Вчера, 10:12
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации