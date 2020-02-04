Украинцы придумали новую схему для ввоза "евроблях" без уплаты налогов (ВИДЕО)

13:20 04 февраля,

Украину заполоняют фейковые "гуманитарные" авто, которые не подлежат налогообложению при растаможке

Прохаванные судьи, менты и просто рядовые граждане активно используют недавно найденные ими дырки в законе для того, чтобы покупать элитные автомобили за границей, но при этом экономить десятки тысяч долларов на их растаможке. Для этого тачки завозят под видом гуманитарной помощи для инвалидов.

Как выяснили журналисты издания "Наші гроші з Денисом Бігусом", в законах Украины прописано, что граждане с ограниченными физическими возможностями могут получить в подарок от иностранца авто, а растамаживать его можно без пошлины и НДС.

Само собой, при ввозе в страну никакого контроля с серьезными проверками, для кого и как заезжает машина, нет, поэтому все, знающие о такой "дырке", эффективно пользуются ею. Схема такого уклонения от уплаты налогов весьма проста: люди покупают авто, ищут подставного "дарителя" и оформляют соответствующие документы.

В постановлении Кабмина об упрощении ввоза гуманитарных авто указано, что такие машины должны помогать людям с ограниченными возможностями с передвижением. А в случае, если владелец по документам не может управлять "тачкой" сам, ему должен помогать опекун, который должен реально жить вместе с хозяином машины. На деле же зачастую на таких растаможенных евробляхах гоняют родственники пожилых людей с подтвержденными диагнозами.

Так, Хмельницкой области журналисты-расследователи нашли пенсионерку Людмилу Гому, на которую в 2018-м году оформили "гуманитарный" внедорожник Mercedes-Benz GLA 200. Растаможили его с экономией в примерно 8 тысяч баксов, но, само собой, у женщины доступа к этому авто нет, а "дарителя" из Германии она не припоминает.

"Мерседесом" же пользуется ее невестка, которая называет транспорт своим. Сыновья пенсионерки также катаются на элитных авто, которые были завезены как "гуманитарные" - Mercedes'е E200 2012 и 2013 годов выпуска. При этом "подарил" машины тот же человек, что и "отдал" авто "их маме".

Завез себе Audi A3 2016 выпуска и судья Иван Заярнюк, которую "подарили" его бабушке. Само собой, катается на тачке не пожилая женщина, а жена служителя Фемиды. После смерти формальной владелицы машина перешла в собственность семьи судьи.