Рада отсрочила штрафы для владельцев евроблях

Штрафовать за евробляхи не будут как минимум до конца года

В четверг, 19 декабря, народные депутаты решили отложить серьезную проблему окончательного урегулирования последствий от дыр в законе, которые привели к развитию бизнеса евроблях и наводнению дорог Украины 20-летними и постоянно ломающимися "ведроидами".

Сегодня парламентарии девятого созыва рассмотрели законопроект об отсрочке штрафов за ввоз машин из Европы во втором чтении.

Представители "Слуг народа", чьи депутаты и стали авторами закона, проголосовали "за" почти в полном составе. На помощь пропрезидентской фракции подоспели также представители других политсил.

- Ко второму чтению к документу было подано 16 поправок. 11 из них учтены и вписаны в выставленный на голосование вариант, - отметил презентующий в зале ВР адепт Зе команды Александр Ковальчук. - Цель законопроекту - отсрочка вступления в силу усиленных административных санкций за нарушение таможенных правил, предусмотренных статей 470 и 481 Таможенного кодекса Украины.

Общая суть проекта закона заключается в том, что штрафы для владельцев "евроблях" будут вводиться после 31 декабря 2019-го года.

Фактически же нардепы просто отсрочили введение карательных мер для хозяев нелегально ввезенных в страну машин, хотя к подобному шагу парламентариям придется прийти. Разрешить же проблему раз и навсегда побыстрее они не хотят, поскольку "евробляхеры" окажутся недовольны, что понизит рейтинг правящей партии.

Как известно, 8 ноября прошлого года ВР восьмого созыва приняла законы 8487 и 8488, которыми внесли изменения в Налоговый и Таможенный кодексы Украины. Нардепы утверждали, что законы должны были привести к легализации машин, завезенных из стран ЕС. Тарифы на растаможку авто снизились.

После принятия законов активисты начали перекрывать дороги по всей стране, но затем подуспокоились и поехали растамаживаться. Количество блях на дорогах значительно уменьшилось, но и не желающих в несколько раз переплачивать стоимость авто только лишь за получение украинских номеров оказалось немало.