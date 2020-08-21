Украинцы массово рвутся в курортный рассадник коронавируса (ВИДЕО)

На въезде в Одессу образовалась многокилометровая пробка

С самого утра пятницы, 21 июля, на въезде в Одессу начали формироваться пробки, которые к обеду достигли огромнейших размахов. Сейчас заторы едва ли не бьют все рекорды.

Судя по заснятым с беспилотника видеозаписям, украинцы решили приступить к взятию Одессы перед длинными выходными.

При этом опасность распространения коронавируса туристы, разумеется не воспринимают как нечто серьезное, поэтому и с радостью мчатся почилить на море, погудеть в работающих круглые сутки ресторанах и ночных клубах.

Не удерживают отдыхающих ни пребывание Одессы в "желтой зоне", ни постоянные антирекорды с забитыми пациентами больницами первой волны. Само собой, все заведения морской зоны остаются открытыми для посещения туристов в любой момент и никак не ограничивают своих клиентов ношением масок или другими санитарно-эпидемиологическими нормами.

Скорость же заезда в сам курортный город в данный момент стремится к нулевой. Для того, чтобы попасть в Одессу отдыхающим нужно провести от 5 часов в пробке.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Что же касается усиления карантина, то в любом из городов оно происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.