Коронавирусные больные заполонили украинские больницы

В Украине больше нет свободных больниц первой волны COVID-19

В связи с резким ростом зараженных в целом и госпитализируемых в частности, в пятницу, 21 августа, в министерстве здравоохранения приняли решение об открытии медицинских учреждений, которые были отмечены как больницы второй волны.

Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, за прошлые сутки в больницы были доставлены 487 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

По словам чиновника, из-за загруженности больниц первой волны было принято решение открыть на прием пациентов с коронавирусом медицинские учреждения второй.

- Мы меняем алгоритмы маршрутизации пациентов, оказания им помощи. Я дал поручение объединить больницы первой и второй волны в связи с большим количеством госпитализированных. Считаю, мы должны говорить, что у нас нет уже больниц первой и второй волны. Я практически каждый день подписываю новые распоряжения о введении новых больниц в областях. Большое количество больных фиксируется по всей стране, - заявил глава министерства, распиливший миллиарды на госзакупках и начисто проигравший борьбу с коронавирусом.

Кроме того, врачи уже заговорили о том, что в ближайшее время медикам придется отказаться от практики оказания помощи в больнице для больных со средним течением COVID-19 - чтобы экономить койкоместа придется госпитализировать только тяжелых пациентов. И это уже будет означать схлопывание медицинской системы.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Что же касается усиления карантина, то в любом из городов оно происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.