Украинцев не будут пускать в ЕС из-за бесконтрольного распространения COVID-19

В Евросоюз украинцев не пустят из-за провального карантина

Хотя Евросоюз и намерен открыть свои внутренние границы с 1 июля, на наших граждан это решение распространяться не будет. Украинцев в странах-членах ЕС видеть не хотят из-за совершенно безалаберного отношения к коронавирусу, что привело к серьезной вспышке.

Согласно данным журналистов The New York Times, докоронавирусные условия для въезда граждан Украины в страны Евросоюза будут недоступны и после 1 июля.

Так, в проекте постановления властей ЕС сказано, что главным критерием для открытия границ будет число случаев коронавируса за последние 14 дней.

"Европейские законодатели ведут дебаты, пускать ли в ЕС жителей тех государств, где зафиксировано менее 16 новых заражений на 100 тысяч населения, или меньше чем 20 новых заражений", - отметили представители СМИ.

Даже при совершенно мизерной статистике тестирования показатель заболеваемости у нас составляет больше 40 человек на 100 тысяч населения, а эта цифра может вырасти, поскольку ни карантина, ни отслеживания зараженных контактов в нормальном формате у нас нет. Так что и в Европейский союз с таким подходом украинцев пускать просто не будут, как не будут и восстанавливать авиасообщение, поскольку страну отнесли к "красной зоне". А спасибо за это нужно сказать тем, кто отрицал существование коронавируса, не носил масок в общественных местах или натягивал их под нос. Кроме того, отдельная заслуга в распространении COVID-19 у министра здравоохранения Максима Степанова и главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, которые не только замутили многомиллиардные коррупционные схемы, оставив врачей без средств защиты, но и способствовали провальным показателям тестирования, что не дало возможности отслеживать заражение болезни.

Как известно, с момента отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.