Украина снова поставила антирекорд заболеваемости коронавирусом

Украина поставила очередной антирекорд заболеваемости

В среду, 24 июня, в Центре общественного здоровья Украины предоставили обновленную статистику заражения COVID-19, которая свидетельствует о стабильном ухудшении ситуации.

Согласно официальной информации, за минувшие сутки в лабораториях получили 940 новых положительных результатов украинцев, что является новым антирекордом по количеству заражений.

С учетом того, что длительное время количество инфицирований совершенно незначительно колеблется, можно прийти к выводу, что никакой реальной картины срез статистики не отражает. Поскольку заболевание распространяется, а количество зафиксированных случаев, как это всегда было в нашей стране, выглядит более-менее ровно. С тенденцией к увеличению.

Так, по состоянию на сегодня в Украине официально зарегистрировали 39 014 случаев заражения COVID-19.

"За сутки подтверждено 940 новых случаев. 16 человек умерли, - отметили в ЦОЗ. - За последние сутки выздоровели 453 человека (сутками ранее - 314), в общем - 17409".

Напомним, Украина попала в список стран "красной зоны" по распространению коронавируса даже с учетом не отражающей объективной картины статистики. При минимальном и постоянно уменьшаеющемся количестве проводимых за сутки тестов, цифры зараженных постоянно растут и варьируются в пределах 800-980 инфицированных в сутки.

Как известно, в нашей стране за прошлую неделю было зафиксировано три антирекорда по росту заболеваемости. В минздраве поначалу валили все на не соблюдающих карантин людей, а затем и вовсе объявили наступление второй волны коронавируса. Хотя на самом деле из-за совокупности факторов и непрофессионального действия властей распространение вируса просто окончательно вышло из-под контроля.

Как известно, с момента отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.