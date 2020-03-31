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Украина закупила аппараты искусственного дыхания на сотни миллионов

23:00
Украина закупила аппараты искусственного дыхания на сотни миллионов - фото 1

Госструктуры Украины закупили аппараты искусственного дыхания на 286 млн грн.

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Об этом сообщает DOZORRO в Facebook.

"По состоянию на 28 марта в Украине государственные структуры закупили 385 аппаратов искусственной вентиляции легких на более чем 286 млн грн. ИВЛ необходимы 2,3% заболевших COVID-19, ведь самое распространенное осложнение болезни - тяжелое воспаление легких", - говорится в сообщении.

Больше всего ИВЛ приобрели в Днепропетровской (79), Киевской (71), Херсонской (33) и Львовской (31) областях. Ровенская, Ивано-Франковская и Запорожская области пока не спешат с тратами - там закупили только по 1 аппарату.

Украина закупила аппараты искусственного дыхания на сотни миллионов - фото 198031

Как уточняет DOZORRO, всего в инфекционных больницах страны имеется в наличии около 605 аппаратов искусственного дыхания. Т.е. теоретически Украина готова к ситуации, если заболеет 26 000 граждан. В связи с этим возникает резонный вопрос: Что случится, если больных будет больше?

Напомним, COVID-19 cкосил очередную жизнь в Украине, жертв все больше.

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