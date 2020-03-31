Антимонопольный комитет запретил "лекарства" от коронавируса
Антимонопольный комитет Украины запретил рекламу т.н. "лекарств" от коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
"АМКУ требует от рекламодателей (производителей лекарств), рекламных холдингов (тех, кто создает рекламные сообщения и/или размещает их в СМИ) и телевидения (крупнейшего канала информирования населения) не создавать и не распространять рекламу, которая может вводить в заблуждение зрителя способностью лекарств предотвратить, или вылечить COVID-19", - говорится в сообщении.
В случае нарушения предписаний с нарушителя будет взиматься штраф. В некоторых случаях сумма взыскания может составить до 5% годового дохода компании.
ВАЖНО: Лекарства от коронавируса на данный момент НЕ существует. Всякая информация о наличии "излечивающей вакцины" является недостоверной.
Напомним, COVID-19 cкосил очередную жизнь в Украине, жертв все больше.