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Антимонопольный комитет запретил "лекарства" от коронавируса

16:20
Антимонопольный комитет запретил «лекарства» от коронавируса - фото 1
Антимонопольный комитет запретил «лекарства» от коронавируса

Антимонопольный комитет Украины запретил рекламу т.н. "лекарств" от коронавируса.

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Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

"АМКУ требует от рекламодателей (производителей лекарств), рекламных холдингов (тех, кто создает рекламные сообщения и/или размещает их в СМИ) и телевидения (крупнейшего канала информирования населения) не создавать и не распространять рекламу, которая может вводить в заблуждение зрителя способностью лекарств предотвратить, или вылечить COVID-19", - говорится в сообщении.

В случае нарушения предписаний с нарушителя будет взиматься штраф. В некоторых случаях сумма взыскания может составить до 5% годового дохода компании.

ВАЖНО: Лекарства от коронавируса на данный момент НЕ существует. Всякая информация о наличии "излечивающей вакцины" является недостоверной.

Напомним, COVID-19 cкосил очередную жизнь в Украине, жертв все больше.

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