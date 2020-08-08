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Украина закрывает КПВВ на админгранице с Крымом: Что изменится?

14:36
Украина закрывает КПВВ на админгранцие с Крымом: Что изменится? - фото 1
Украина закрывает КПВВ на админгранцие с Крымом: Что изменится?

Кабинет министров Украины временно закрывает КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом.

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Об этом сообщил Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в Telegram.

"Таким образом, с 08:00 9 августа до 08:00 30 августа прекращается работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Крыма и Севастополя и выезда из нее, кроме пропуска граждан Украины и их семей", - говорится в сообщении.

Как уточнил Олег Немчинов, въезд на территорию полуострова разрешен гражданам:

  • Имеющих прописку в Крыму;
  • Имеющих прописку за админграницей Крыма, но предоставившие согласие на самоизоляцию;
  • Защищающих национальные интересы Украины.

Все упомянутые ограничения напрямую связаны с усложнением эпидемиологической ситуации в Украине. По состоянию на 8 августа в нашей стране зафиксировано 1489 новых случаев COVID-19 - это антирекорд по количеству новых больных в сутки.

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Новости Украина
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