Украина закрывает КПВВ на админгранице с Крымом: Что изменится?

Украина закрывает КПВВ на админгранцие с Крымом: Что изменится?

Кабинет министров Украины временно закрывает КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом.

Об этом сообщил Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в Telegram.

"Таким образом, с 08:00 9 августа до 08:00 30 августа прекращается работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Крыма и Севастополя и выезда из нее, кроме пропуска граждан Украины и их семей", - говорится в сообщении.

Как уточнил Олег Немчинов, въезд на территорию полуострова разрешен гражданам:

Имеющих прописку в Крыму;

Имеющих прописку за админграницей Крыма, но предоставившие согласие на самоизоляцию;

Защищающих национальные интересы Украины.

Все упомянутые ограничения напрямую связаны с усложнением эпидемиологической ситуации в Украине. По состоянию на 8 августа в нашей стране зафиксировано 1489 новых случаев COVID-19 - это антирекорд по количеству новых больных в сутки.