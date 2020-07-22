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Оккупанты начали штрафовать крымчан за украинские паспорта

17:15
Оккупанты начали штрафовать крымчан за украинские паспорта - фото 1
Оккупанты начали штрафовать крымчан за украинские паспорта

Оккупанты Крыма начали штрафовать местное население за использование украинских паспортов при пересечении админграницы аннексированного полуострова.

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Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

"При въезде на оккупированный полуостров ФСБ требует от крымчан предъявлять российский паспорт. Если у жителя Крыма нет с собой российского паспорта, а есть только украинский, сотрудники погрануправления ФСБ РФ выносят постановление о назначении административного наказания", - сообщает СМИ.

По мнению ФСБ, украинский паспорт для въезда (выезда) на полуостров является недействительным. Именно этим "аргументом" оккупанты и объясняют высокие штрафы в отношении обладателей законных документов.

Подобная практика является прямым нарушением прав человека.

"Требование пользоваться "паспортами", которые власти РФ выдают в Крыму, при пересечении административной границы с оккупированным Крымом и отказ признавать законным паспорт гражданина Украины, является одной из форм принуждения к получению гражданства страны-оккупанта, т.е. нарушением международного гуманитарного права, а именно статьи 45 Гаагской конвенции 1907 года (Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны)", - прокомментировал ситуацию Аналитик КПГ Александр Седов.

Напомним, боевики "ДНР" заставляли украинцев голосовать за "поправки Путина".

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Крымская правозащитная группа
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