Оккупанты начали штрафовать крымчан за украинские паспорта

Оккупанты начали штрафовать крымчан за украинские паспорта

Оккупанты Крыма начали штрафовать местное население за использование украинских паспортов при пересечении админграницы аннексированного полуострова.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

"При въезде на оккупированный полуостров ФСБ требует от крымчан предъявлять российский паспорт. Если у жителя Крыма нет с собой российского паспорта, а есть только украинский, сотрудники погрануправления ФСБ РФ выносят постановление о назначении административного наказания", - сообщает СМИ.

По мнению ФСБ, украинский паспорт для въезда (выезда) на полуостров является недействительным. Именно этим "аргументом" оккупанты и объясняют высокие штрафы в отношении обладателей законных документов.

Подобная практика является прямым нарушением прав человека.

"Требование пользоваться "паспортами", которые власти РФ выдают в Крыму, при пересечении административной границы с оккупированным Крымом и отказ признавать законным паспорт гражданина Украины, является одной из форм принуждения к получению гражданства страны-оккупанта, т.е. нарушением международного гуманитарного права, а именно статьи 45 Гаагской конвенции 1907 года (Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны)", - прокомментировал ситуацию Аналитик КПГ Александр Седов.

Напомним, боевики "ДНР" заставляли украинцев голосовать за "поправки Путина".