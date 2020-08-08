COVID-19 мощно жахнул по украинцам, побит страшный антирекорд

COVID-19 мощно жахнул по украинцам, побит страшный антирекорд

В субботу, 8 августа, в Украине был побит очередной антирекорд по количеству выявленных заболеваний коронавирусом за сутки.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

"В Украине зафиксировано 1489 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд по количеству новых больных в сутки. 8 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 79 750 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1879 летальных, 43 655 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1489 новых случаев. всего проведено 1 154 378 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 600 пациентов", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

22 июля Кабинет министров Украины c некоторыми изменениями продлил карантин в Украине до 31 августа. В частности, постановление правительства предусматривает деление нашей страны на четыре эпидемиологических зоны: красную, желтую, оранжевую и зеленую. В случае попадания в неблагонадёжную область, местные власти обязаны усилить меры по борьбе с коронавирусом. Однако с решением «центра» согласны отнюдь не все.