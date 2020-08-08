Владимир Зеленский Захват банка в Киеве Взрыв в Бейруте Игорь Коломойский Карантин в Украине Беларусь война на Донбассе Досье

COVID-19 мощно жахнул по украинцам, побит страшный антирекорд

10:51
COVID-19 мощно жахнул по украинцам, побит страшный антирекорд - фото 1
COVID-19 мощно жахнул по украинцам, побит страшный антирекорд

В субботу, 8 августа, в Украине был побит очередной антирекорд по количеству выявленных заболеваний коронавирусом за сутки.

Украинские поезда будут останавливаться в "красной зоне": Названо условие

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Украине зафиксировано 1489 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд по количеству новых больных в сутки. 8 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 79 750 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1879 летальных, 43 655 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1489 новых случаев. всего проведено 1 154 378 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 600 пациентов", - говорится в сообщении.

COVID-19 мощно жахнул по украинцам, побит страшный антирекорд - фото 203733

Что было ранее?

22 июля Кабинет министров Украины c некоторыми изменениями продлил карантин в Украине до 31 августа. В частности, постановление правительства предусматривает деление нашей страны на четыре эпидемиологических зоны: красную, желтую, оранжевую и зеленую. В случае попадания в неблагонадёжную область, местные власти обязаны усилить меры по борьбе с коронавирусом. Однако с решением «центра» согласны отнюдь не все.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Пандемия коронавируса Министерство здравоохранения Новости Украина
Без табу
Другое на тему
Зеленский на передовой рассказал о прелестях соратников Януковича - фото 1
Зеленский заявил, что некоторые приспешники Януковича являются честными людьми (ВИДЕО)
Вчера, 18:00
Ермак рассказал о попытках вытащить крымских татар на свободу - фото 1
Включая крымских татар: Украина передала террористам списки для обмена заложников
Вчера, 17:00
Дела Коломойского стремительно ухудшаются - фото 1
Минюст США требует конфисковать имущество Коломойского и Боголюбова
Вчера, 13:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
31 июля, 21:30
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50