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Украина вышла из семи соглашений в рамках СНГ

18:00
Кабмин принял решение о выходе из ряда потерявших смысл соглашений - фото 1
Кабмин принял решение о выходе из ряда потерявших смысл соглашений

В среду, 19 августа, Украина официально отказалась от выполнения семи договоров, которые были заключены в рамках проекта, именуемого "Союз независимых государств", и касались сферы гражданской авиации.

Как решили сегодня представители Кабмина в ходе очередного заседания правительства, из-за принципиального решения о выходе Украины из СНГ, а также из-за постоянных незаконных полетов российских самолетов в оккупированный Крым, наша страна расторгла сразу семь пунктов соглашений.

Украина вышла из военного договора СНГ

Касаются они решения о создании межгосударственного консультативного совета "Радионавигация", соглашениях о Дальнем радионавигационном обеспечении в Содружестве Независимых Государств, о практическом использовании статьи 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации, о сотрудничестве в организации и проведении поисково-спасательного обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации, о сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства, а также меморандума о принципах взаимодействия и сотрудничества в области гражданской авиации и реформирования Межгосударственного консультативного совета "Радионавигация".

Напомним, 12 апреля 2018-го экс-президент Украины Петр Порошенко предложил официально прекратить участие страны в уставных органах СНГ. Спустя меньше месяца пятый глава государства подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ, а в конце августа Украина закрыла представительство при СНГ.

В июне этого года заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил о том, что с момента нападения России на Украину официальный Киев расторг 150 из 453 договоров и соглашений с агресс1орами.

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