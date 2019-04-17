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Украина вышла из военного договора СНГ

17 апреля, 14:40
Украина отказалась от договора о стандартизации вооружений - фото 1
Украина отказалась от договора о стандартизации вооружений

В среду, 17 апреля, наша страна расторгла очередную договоренность, заключенную в рамках Содружества Независимых Государств. Документ, из которого вышла Украина, касался стандартизации вооружения и техники, а также государственных стандартов.

Об этом сегодня заявили в министерстве экономического развития и торговли Украины, подчеркнув, что ушли от советских ГОСТов на 90%.

Курс на выход: Украина ушла из координационных органов СНГ

Заменяют же устаревшие военные стандарты на показатели стран НАТО и Евросоюза.

- Кабинет министров Украины поддержал инициативу Минэкономразвития и прекратил для Украины действие сделки, направленной на укрепление и развитие сотрудничества между государствами СНГ в области стандартизации вооружения и военной техники, - отметил первый вице-премьер Степан Кубив.

По словам главы МЭРТ, расторгнутый сегодня договор и без того не использовался.

Кроме того, выполнять пункты соглашений было бессмысленно, поскольку в Конституции закреплен стратегический курс в НАТО.

Теперь о решении Кабмина украинские дипломаты сообщат в исполнительный комитет СНГ.

Напомним, советские государственные стандарты были отменены в 2016-м году, а взамен им приняли более пяти тысяч нацистандартов. В этом году власти планируют расширить этот список до восьми тысяч.

Как известно, 12 апреля прошлого года президент Украины Петр Порошенко поручил окончательно разорвать отношения с СНГ. До этого времени страна официально не ратифицировала устав СНГ от 1993 года и не платила членские взносы.

19 мая президент подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ.

Глава МИД Павел Климкин в свою очередь утверждает, что Украина ищет способы для разрыва дипотношений с РФ.

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