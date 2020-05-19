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Украина собирается подать меморандум к трибуналу ООН по нападению в Керченском проливе

19:00
Украина успеет подать меморандум в трибунал по морскому праву - фото 1
Украина успеет подать меморандум в трибунал по морскому праву

Дипломаты из министерства иностранных дел Украины собираются подать меморандум в Международный трибунал по морскому праву ООН буквально за два дня до дедлайна, 22 мая этого года.

Как объявил замглавы МИД Евгений Енин, вся подготовка к судебным слушаниям по делу против России в международном суде идет по плану.

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- 22 мая Украина должна подать свой меморандум в деле против России за захват и задержание ею трех украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей. Детали сообщим в день подачи меморандума, - подчеркнул дипломат. - На прошлой неделе мы провели очень плодотворную встречу с юридическими советниками Украины - сверили часы, обсудили стратегические и тактические шаги в нашей общей борьбе против Российской Федерации. На сегодняшний момент мы финализируют текст меморандума и завершаем процесс сбора доказательств.

Таким образом, когда требования официального Киева попадут в трибунал, террористы получат три месяца на подготовку ответа. Впрочем, пояснить действия своих спецслужбистов адекватно оккупанты никак не смогут, поскольку захват украинских кораблей в юридически принадлежащих Украине водах - чистейшее нарушение морского права.

При этом к какому-либо выводу о наказании русских Арбитражный суд сможет принять очень не скоро. По предварительным подсчетам, даже в случае того, что процесс не будет затянут, финал тяжбы состоится не раньше середины 2023 года.

Напомним, 25 ноября 2018 г. в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу". На борту находились 24 моряка, 3 из них получили ранения. После этого в 10 областях Украины ввели режим военного положения.

В ООН осудили действия России: Международный трибунал организации постановил освободить захваченных моряков и вернуть назад корабли, однако Россия отказалась идти на уступки. 7 сентября 2019 г., после длительных переговоров между Украиной и Россией, пленные матросы все же были освобождены.

В ноябре 2019 г. российские следователи изъяли из списка улик захваченные украинские корабли, чем в глазах российского законодательства был создан формальный прецедент для возвращения упомянутых суден в Украину. Наша же сторона принимала суда в совершенно разграбленном состоянии.

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Россия Атака в Керченском проливе война терроризм Боевики Оккупация Крыма Новости
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