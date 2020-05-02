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Атака в Керченском проливе: в Одессу вернулся отремонтированный "Яны Капу"

Вчера, 22:10
Атака в Керченском проливе: в Одессу вернулся отремонтированный "Яны Капу" - фото 1
Атака в Керченском проливе: в Одессу вернулся отремонтированный "Яны Капу"

Украинский буксир Яны Капу, ранее захваченный в Керченском проливе, вернулся в Одессу.

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Об этом сообщает пресс-служба Минообороны Украины.

Украинский рейдовый буксир "Яны Капу" после возвращения из русского плена и длительного ремонта на военно-морской базе м. Очаков вернулся в Одессу. Экипаж буксира провел серьезную работу по восстановлению судна, чтобы перебазировать его на военно-морскую базу "Юг" для продолжения ремонта. Как рассказал первый командир катера Юрий Будзило, ремонтники восстановили те поврежденные места, где были тараны, когда их пытались остановить корабли ФСБ Российской Федерации.

2 мая буксир прибыл своим ходом в Одессу.

Напомним, 25 ноября 2018 г. в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу". На борту находились 24 моряка, 3 из них получили ранения. После этого в 10 областях Украины ввели режим военного положения.

В ООН осудили действия России: Международный трибунал организации постановил освободить захваченных моряков и вернуть назад корабли, однако Россия отказалась идти на уступки. 7 сентября 2019 г., после длительных переговоров между Украиной и Россией, пленные матросы все же были освобождены.

В ноябре 2019 г. российские следователи изъяли из списка улик захваченные украинские корабли, чем в глазах российского законодательства был создан формальный прецедент для возвращения упомянутых суден в Украину.

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