Украина снова поставила антирекорд по заражению COVID-19

Коронавирус наращивает обороты

После вчерашнего 14 места в мире по темпам распространения болезни сегодня наша страна может продвинуться в этом списке вверх. За минувшие сутки в лабораториях Центра общественного здоровья провели 2495 положительных тестов на COVID-19.

Как заявили сегодня в министерстве здравоохранения, больше всего заражений зафиксировали в Киеве, Харьковской, Одесской и Львовской областях.

Количество выздоровевших пациентов за сутки составило 1015, что свидетельствует об очередном ухудшении санитарно-эпидемиологической обстановки, поскольку число зараженных эту отметку превышает более чем в два раза.

Помимо максимально зафиксированного количества инфицированных за сутки с начала пандемии, сегодня в Украине был поставлен еще один антирекорд - по количеству умерших пациентов с COVID-19 - 51.

Всего же с момента выявления первого зараженного болезнь скосила 125 798 украинцев. 58 817 человек недуг преодолели.

Как известно, после решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, а также "усталости общественности от карантина", тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Усиление же карантина в любом из городов происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.