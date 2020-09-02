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Учителей и родителей заставили подписать отказ от претензий за заражение COVID-19

08:40
Чиновники пытаются свалить с себя ответственность за распространение COVID-19 в школах - фото 1
Чиновники пытаются свалить с себя ответственность за распространение COVID-19 в школах

Отправляя школьников и педагогов в общеобразовательные учреждения, которые уже в ближайшее время могут стать рассадником коронавируса, в МОН и МОЗ прикрыли свои пятые точки бумажками, нарушающими нормы международного права.

Ситуация с распространением опасной болезни в школах Украины была показательной в первый же день начала учебы: в Киеве весь учебно-воспитательный комплекс "Социум" "уехал" на карантин из-за найденного вируса у учителей, а в Бердянске чудо-родители отправили своего сына с подтвержденным диагнозом на занятия.

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Не менее эпичным оказалось и решение чиновников "подстраховаться" и заставлять родителей подписывать бумажки-отказы от претензий к чиновникам и школе. Бланками, которые распространяли педагоги среди взрослых, поделились мамы учеников в группе "Батьки SOS" в Facebook.

Учителей и родителей заставили подписать отказ от претензий за заражение COVID-19 - фото 204841

Не менее эпичным выглядит также и то, что подписывать подобные бумаги заставляют и учителей. Под страхом увольнения. Заявления, которые снимают любую ответственность школы за возможное заражение учителей коронавирусом, педагогов заставляли подписывать весь август.

Учителей и родителей заставили подписать отказ от претензий за заражение COVID-19 - фото 204842

В то же время сами чиновники и министры не выделили на борьбу с COVID-19 в сфере образования ни копейки. Потратив 30 с лишним миллиардов на строительство дорог, власти просто забыли о том, что школы станут рассадником коронавируса после начала учебного года. Но при этом всех успешно выгнали на обучение в режим офлайн, а к возможному дистанционному полноценно подготовиться не смогли.

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