Украина попала в десятку стран с наибольшим распространением коронавируса

Победа над коронавирусом будет не скоро

Отсутствие дисциплины у безалаберного населения, полная безнаказанность и попустительство среди ментов приводят к тому, что наша страна лидирует по темпам инфицирования населения.

При этом реальных показателей распространения COVID-19 никто не знает, поскольку по количеству тестов наша страна находится далеко не впереди планеты всей.

За понедельник, 17 августа, в лабораториях ЦОЗ обнаружили 1616 новых случаев заражения COVID-19, а количество выздоровевших как обычно оказалось намного меньше инфицированных - 761.

- Всего с момента начала пандемии диагноз был подтвержден у 94 436 человек. За минувшие сутки 27 пациентов умерли. Общее количество скончавшихся от последствий коронавируса - 2116. 48925 украинцев болезнь преодолели.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.