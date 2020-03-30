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Украина получила новых министра здравоохранения и финансов

16:50
Впервые министров избрали в масках - фото 1
Впервые министров избрали в масках

Лишь несколько часов Украина была номинально без министров здравоохранения и финансов, уволенных днем парламентом.

В понедельник, 30 марта, Верховна Рада дружно уволила Илью Емца (МОЗ) и Игоря Уманского (Минфин) со своих постов.

Однако турбозамена провалилась - ни кандидатура бывшего губернатора Одесской области Максима Степанова, ни кандидатура бывшего замглавы Администрации президента времен Порошенко Сергея Марченко нужного числа голосов не набрала.

Потребовалось взять паузу на обед и добавить на заседание Рады эффект президента, чтобы голоса изыскались. Заседание началось в 16:30, а уже спустя 15 минут министры получили вотум доверия.

В итоге Рада проголосовала и за Степанова, и за Марченко. Кандидатуру первого поддержали 246 голосов, второго - 256.

Теперь им предстоит стать кризисными менеджерами и попробовать разрулить то, с чем не сумели совладать предшественники, занимавшие свои посты лишь несколько недель.

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Максим Степанов Министерство здравоохранения Верховна Рада Министерство финансов Илья Емец Игорь Уманский Новости Украина Сергей Марченко
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