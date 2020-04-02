Украина подпишет расширенное соглашение с МВФ: Зеленский назвал дату

Украина подпишет расширенное соглашение с МВФ: Зеленский назвал дату

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и обсудил перспективы заключения расширенного соглашения с МВФ.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

По словам президента, Украина продолжает диалог с Международным валютным фондом и вскоре заключит новый договор.

"Мы в постоянном диалоге с МВФ. Уверены, что в ближайшие недели найдем полное понимание и подпишем меморандум о расширенную программу. Параллельно мы ведем переговоры со Всемирным банком и другими партнерами по финансированию в эти сложные времена. Нам нужны деньги на поддержку малого и среднего бизнеса и на поддержку нашей экономики", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, 30 марта Верховная Рада приняла т.н. "антиколомойский закон", упреждающий денационализацию "ПриватБанка". Этот нормативно-правовой был необходимым условием для получения Украиной очередного транша МВФ.