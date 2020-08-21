Украина отменяет безвизовый режим с Беларусью

Хотите в Беларусь - готовьте загранпаспорт

Украина постановила временно приостановить безвизовый режим с Республикой Беларусь, где ныне попросту опасно находиться гражданам нашей страны.

С 1 сентября украинским гражданам, которые будут осуществлять поездки в Беларусь, необходимы будут загранпаспорта. Об этом заявили в Государственной пограничной службе.

Пограничники твердо намерены исполнить майский указ Кабмина «Про часткове зупинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про безвізові поїздки громадян».

Сообщается, что граждане Украины, проживающие на территории Беларуси, могут оформить загранпаспорта в украинском посольстве в Минске или консульстве в Бресте. Граждан Украины, которые после 1 сентября 2020 года будут находиться на территории Беларуси без загранпаспортов, при возвращении в Украину пограничники беспрепятственно будут пропускать и по внутренним паспортам. Граждане Украины - жители приграничных районов Украины смогут и в дальнейшем руководствоваться действующим режимом поездок в Беларусь в местных пунктах пропуска по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для лиц в возрасте до 18 лет) в соответствии с соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством Беларуси (от 12 декабря 1998 года) о порядке пересечения белорусско-украинской государственной границы гражданами, проживающими в приграничных районах.

Хотя решение это было спланировано заранее, нельзя не отметить, что оно как раз кстати. Дело в том, что сейчас страна охвачена массовыми протестами против режима Лукашенко, фальсифицировавшего выборы.

Белорусский диктатор считает Украину одним из организаторов протестов, более того, отважился на недружественные по отношению к нашей стране шаги - публичные обвинения, а также невыдача Украине военных преступников из ЧВК Вагнера, который были отправлены в Россию вопреки нормам международного права.

Отметим, что в настоящее время украинские власти рекомендуют своим гражданам воздержаться от поездок в Беларусь, с ее непредсказуемым руководителем.