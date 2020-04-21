Украина откажется от новой переписи населения: Названа причина

Украина откажется от новой переписи населения: Названа причина

Украина откажется от полной переписи населения в 2021 году.

Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Перепись нужно обязательно проводить, но это дорогое удовольствие. Бюджетный запрос, который Госстат подал, кажется, 5,8 млрд грн. У нас весь стабфонд на коронавирус - 65 млрд. Это очень серьезное политическое решение и это процесс, который нужно запускать заранее. Например, если бы мы хотели провести перепись в 2021 году, то в марте 2020 года мы должны были бы начать подготовку", - заявил политик.

В то же время Немчинов уточнил, что всеукраинскую перепись все можно попытаться провести в 2021 г., однако это маловероятно.

"Можно попробовать сделать ее в конце года, но тогда уже в этом году нужно начать тратить средства хотя бы с сентября-октября. Как мне объяснял глава Госстата, нужно минимум один год и три месяца, чтобы пройти весь цикл, который необходимо сделать", - добавил министр Кабинета министров Украины.

Напомним, 23 января 2020 г. министр Кабмина Дмитрий Дубилет опубликовал перепись населения Украины, проживающего на неоккупированной территории страны.

Однако с выложенной информацией согласились далеко не все. В частности, чиновника заподозрили в недобросовестном подсчете украинцев путем умножения цифр Госстата на 0.888. Больше об этом читайте по ссылке.