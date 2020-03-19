Украина отказалась от нацотбора на Евровидение на следующий год

Go_A поедут на Евровидение-2021

После того, как стало известно об отмене проведения Евровидения в 2020-м и переносе конкурса на следующий год, если, конечно, человечество к тому времени справится с коронавирусом, представители группы Go_A выступили с важным заявлением.

Артисты и их менеджеры на странице коллектива в Facebook написали о том, что "Суспільне" и "СТБ" решили сэкономить много миллионов гривен и не проводить национальный отбор на песенный конкурс в следующем году.

Представлять Украину на Евровидении будет победитель проходившего в 2020-м отбора.

"Мы очень благодарны каждому из вас за поддержку и безумные эмоции, что вы нам подарили. За веру в себя и победный дух. За то, что перевернули наш мир и стали уже такой близкой музыкальной семьей! Берегите себя и родных, следите за здоровье! А когда ситуация стабилизируется - обязательно встретимся на концертах и фестивальных площадках", - написали артисты.

В то же время HR-директор "Общественного" Виктория Сидоренко подтвердила информацию о предложении победителям нацотбора этого года отправиться на Евровидение-2021, а также высказала надежду на поддержку такого решения со стороны фанатов.

Напомним, в мире под угрозой срыва находятся Олимпийские игры, которые собираются провести в Токио. Евро-2020 уже отменили.

В данный момент в нашей стране зарегистрировано 16 случаев заражения китайским коронавирусом. Украинские власти принимают жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.