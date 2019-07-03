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Рада "запретит" матюки: внесен закон - ФОТО

08:52
Рада "запретит" матюки: внесен закон - фото 1
Рада "запретит" матюки: внесен закон

Нардеп Ольга Богомолец внесла на рассмотрение ВРУ законопроект о "дематюкации" языка.

На украинский язык подали в суд. Тот рассмотрит дело

Что включает в себя составленный акт и как будут карать нарушителей – неизвестно. К сожалению, текст законопроекта отсутствует на сайте.

Если он и вправду строг, некоторые личности рискуют остаться без работы. Лесь Подеревянский, например…

Рада 'запретит' матюки: внесен закон - ФОТО - фото 183640

К тому же, мы можем больше не услышать виртуозные пассажи наших политиков. Кроме того возникает вопрос: коснутся ли изменения русского языка? Ведь судя из названия законопроекта, на данный момент заявлено лишь о дематюкации языка Шевченко.

Как бы там ни было, мы ждем новых предложений от госпожи Богомолец. А вам советуем выговориться, если не выговорились. Время еще есть.

Рада 'запретит' матюки: внесен закон - ФОТО - фото 183641

 

Отметим, что первые недовольные уже имеются.

Рада 'запретит' матюки: внесен закон - ФОТО - фото 183652

Напомним, что сам по себе языковой вопрос стоит острым ребром в нашей политике уже очень давно. Этой весной Рада поставила окончательную точку в споре, приняв закон о защите украинского языка. Юрий Бойко с Ко попытался оспорить решение парламента, но у них ничего не получилось.

Позже споры возникли по другому вопросу – реформы украинского правописания. Дело даже дошло до суда. Однако тот все еще медлит с вердиктом.

Интересно, что сам президент Владимир Зеленский достаточно дипломатично относится к этой проблеме. Ранее он заявлял, что украинский язык стоит поддерживать, но лишь пряником, а не кнутом.

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Ольга Богомолец украинский язык русский язык Новости Украина
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