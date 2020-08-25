Украина ограничит паломничество хасидов в Умань

Хасидов будут пускать в Умань, но "в ограниченном количестве

После многочисленных прошений мэра Александра Цебрия, а также властей Израиля, Кабмин и сам президент Зеленский отреагировали на необходимость запретить хасидам поездку на Рош ха-Шана.

Информацию о том, что наша страна намерена не полностью запретить въезд паломникам, а лишь ограничить его, опубликовали на сайте президента Украины.

Как утверждают в пресс-службе главы государства, предстоящий массовый приезд хасидов может всерьез отразиться на ситуации с распространением коронавируса в худшую сторону, так что Кабмин и сам Владимир Зеленский решили "существенно ограничить паломничество в Умань".

Какое количество туристов будет допущено в город, а также в каком формате пройдет празднование евреского Нового года, неизвестно.

Украина приняла окончательное решение относительно паломничества хасидов в Умань в 2020

Впрочем, не исключено, что хасиды забьют на все постановления точно так же, как и народ Украины. По крайней мере, на опасность COVID-19 практически никто из жителей страны не реагирует, а все карантинные ограничения действуют только на словах президента и в документах МОЗ,

Напомним, 17 августа мэр Умани Александр Цебрий пообещал установить блокпосты на границах города. Для пущей эффективности ограничительных мер, политик отправился в Киев для личной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским. И хотя президент его не принял, городской голова показательно переночевал у порога ОПУ.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Что же касается усиления карантина, то в любом из городов оно происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.