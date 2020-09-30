Украина официально поддержала Азербайджан в войне против Армении

Кулеба прокомментировал боевые действия в Азербайджане

В среду, 30 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба наконец-то отреагировал на обострившееся на территории Азербайджана противостояние. Почему официальный Киев так медлил с реакцией на боевые действия, неизвестно.

Тем не менее, сегодня Кулебу буквально вынудили комментировать происходящее на оккупированных Арменией территориях Азербайджана, которые Баку вполне успешно отвоевывает.

И хотя никаких разворотов и переобуваний в позиции страны Кулеба не совершил, с призывом к прекращению насилия и решения спора другим путем он все же выступил:

- Одним из краеугольных камней украинской внешней политики является поддержка территориальной целостности государств. Мы последовательно поддерживали территориальную целостность Азербайджана, так же, как Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность в международно признанных границах, и этот принцип остается для нас абсолютно неизменным. - Нынешняя ситуация красноречиво свидетельствует, что любой замороженный конфликт - не замороженный, в любой момент они могут взорваться. Это очаги нестабильности в Европе, и международное сообщество должно не забывать о них "пока не стреляют", и системно прилагать усилия для урегулирования.

Фактически фразами о "пока не стреляют" Кулеба уколол Зеленского с его позицией игнорирования террористических деяний РФ на Донбассе после заключения псевдоперемирия.

Напомним, 27 сентября карабахский конфликт Армении и Азербайджана вновь перешел в острую фазу. Обвинив друг друга в нападении, противоборствующие стороны открыли огонь. В этот же день Армения и непризнанная недореспублика Нагорный Карабах объявили военное положение и всеобщую мобилизацию, Азербайджан – военное положение и комендантский час в некоторых городах. 28 сентября Азербайджанская Республика ввела частичную мобилизацию своих вооруженных сил. На данный момент в спорном регионе продолжается противостояние конфликтующих сторон.