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Украина не заключит с ЕС таможенный союз – Кулеба

21:00
Украина не заключит с ЕС таможенный союз – Кулеба - фото 1
Украина не заключит с ЕС таможенный союз – Кулеба

Украина больше не претендует на заключение таможенного союза с ЕС, но продолжает рассчитывать на таможенные послабления.

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Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба.

Разъясняя евроинтеграционную повестку, министр подчеркнул, что в обозримом будущем Украина надеется получить "промышленный безвиз", а также на создание "новой повестки дня в сфере юстиции и свободы".

Украина не заключит с ЕС таможенный союз – Кулеба - фото 194653

Дмитрий Кулеба

"Помимо этого, на повестке дня – присоединение к Европейскому зеленому соглашению, а это охватит почти все сектора, а также актуализация условий торговли", - заявил Кулеба.

Однако, - подчеркнул политик, - у Украины уже практически нет надежды на заключение таможенного союза с ЕС.

"Мы отказались от идеи вхождения в Таможенный союз, но мы хотим максимально упростить все такие процедуры и интегрировать Украину в максимальное количество форматов, которые будут способствовать прохождению товаров через таможенную границу", — добавил министр.

Отметим, что согласно статистическим данным, крупнейшими торговыми партнерами Украины по прежнему остаются Китай и Россия: в 2019 г. торговый оборот с одной только Поднебесной составил $ 11 млрд.

С учетом кризиса украинской промышленности и проблем отечественного бизнеса, слова Кулебы о таможенном союзе можно отчасти понять.

Напомним, Россия запретила экспорт нефти в Украину.

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Евросоюз таможня Новости Дмитрий Кулеба
Европейская правда
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