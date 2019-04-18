Россия запретила экспорт нефти в Украину

14:00 18 апреля,

Россия запретила экспорт нефти в Украину

Россия соскучилась по запрещениям и решила нас попугать….запретом нефти.

Об этом сообщает ТААС.

"Прострелить ноги" россиянам решил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Устанавливается запрет на экcпорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов", - заявил глава правительства.

Но одной нефтью россияне решили не ограничиваться.

"Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти $250 млн", - заявила то ли левая то ли правая рука Путина.

В принципе, от страны, которая давит сыры бульдозерами мы ничего и не ожидали. К тому же интересно, чем они нас будут замещать нашу одежду? Косоворотками и кокошниками?

Стоит заметить, что в плане санкций мы также от России стараемся не отставать.

Не так давно Кабмин расширил санкции против "запоребрика".

Как сообщают в министерстве экономического развития и торговли, новые санкции распространяются на электроаппаратуру для железнодорожных устройств, формалин и карбамидо-формальдегидный концентрат.

Попала под раздачу и стеклянная тара, а именно: бутылки для пищевых продуктов и напитков, банки, емкости и пр. посуда. В министерстве отметили, что в 2018 году импорт стеклотары из "запоребрика" составил около $8 млн, что почти в два раза выше, чем годом ранее.