Украина наладит выпуск своих тестов на СOVID-19 – МОЗ

Украина наладит выпуск своих тестов на СOVID-19 – МОЗ

Украина вскоре наладит выпуск своих тестов на выявление СOVID-19.

Об этом заявил замглавы МОЗ Виктор Ляшко.

"Я думаю, что в ближайшее время мы выйдем на серийное производство. У государства есть средства, чтобы покупать тесты у отечественного производителя. По ферментах и реактивах, отечественного производства которых нет, то мы будем зависеть от импорта ", - отметил главный санврач.

Как уточнил Ляшко, на данный момент в Украине зарегистрировано три производителя соответствующих тест-систем. Два из них уже предоставили свои разработки для ПЦР-диагностики (полимеразной цепной реакции – прим. ред.). Их уже начали испытывать в лабораториях.

Напомним, 23 марта в аэропорт "Борисполь" прибыл груз с китайскими тестами на COVID-19. Куда их отправили?