Украина на Пасху может остаться без “Благодатного огня”

Благодатный огонь рискует не снизойти на Украины

Пасха-2020 будет особенной. Виной этому пандемия коронавируса SARS-CoV-2.

Впервые за многие годы в Украину рискует не добраться так называемый “Благодатный огонь” из храма Воскресения Христова в Иерусалиме.

Об этом в эфире “Радио Свобода” рассказал глава украинского православия митрополит Епифаний.

Иерарх уточнил, что были предложения отправить чартер за благодатным огнем, однако Епифаний более склонен к человеколюбивой закупке медикаментов или средств защиты для врачей на те деньги, которые требуются для чартера.

“Я не уверен, что будет привезен благодатный огонь. Но, возможно, каким-то образом для всех церквей, потому что мы, собираясь и общаясь с государством, с полицией, говорили о том, что если это делать, то делать всем вместе. То есть привезти благодатный огонь для всех церквей или целом не привозить его в это такое ответственное время в этом году", - заявил Епифаний.

Отметим, что в прошлом году доставкой “Огня” для раскольников из "УПЦ МП" занимался нардеп Новинский, но он в 2020 слег с коронавирусом (то ли заразив, то ли заразившись от сотрудников Киево-Печерской Лавры). В самом Иерусалиме прижимаются серьезные меры безопасности - на церемонию воспламенения не допустят туристов и она будет проходить в формате “таинства” для немногих.

Ожидается, что сотрудникам РПЦ, которые именуют себя "УПЦ МП", "огонь" все же доставят окольными путями, но делиться им они не будут.

Отметим, что власти светские и власти духовные настаивают на том, чтобы паства не шла на Пасху в церковь, а укрепляла свою веру и иммунитет дома, однако предписания пастырей многие миряне не исполняют и настойчиво прутся в храмы, рискуя подхватить SARS-CoV-2.