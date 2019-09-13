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Украина и МВФ начали подготовку к новой программе кредитования

09:00
В МВФ не против выдавать Украине кредиты, но вопрос еще не решен - фото 1
В МВФ не против выдавать Украине кредиты, но вопрос еще не решен

Недавно прибывшая в Киев миссия крупнейшего кредитора нашей страны провела первую встречу с руководством Нацбанка, касающуюся решения дальнейших вопросов выдачи траншей.

По данным финансового регулятора, фактически это означает старт работы над новой программой МВФ, которая, как утверждает министр финансов Оксана Маркарова, может стать последней для Украины.

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Разделяют ли мнение главы Минфина руководители Нацбанка, неизвестно. Тем не менее, Яков Смолий на встрече с представителями Фонда назвал сотрудничество страны с МВФ "крайне важным для поддержки макрофинансовой стабильности":

- Кредиты МВФ - залог дальнейшего осуществления реформ в стране, без которых невозможен долгосрочный рост украинской экономики. Также сотрудничество с МВФ открывает Украине доступ к официальному и частному финансированию.

В ходе встречи стороны договорились продолжать работу над согласованием новой программы сотрудничества, так что как минимум на ближайшие четыре-пять лет Украина должна получать кредитные миллиарды.

Как известно, программа сотрудничества Украины и МВФ была временно заморожена со стороны иностранных партнеров в момент перехода власти от команды Петра Порошенко к Зеленскому и компании.

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