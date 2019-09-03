Кабмин Гончарука намерен прекратить сотрудничество с МВФ

Кабмин Гончарука движется по сюжету "Слуги народа"

Украина Владимира Зеленского может отказаться от работы с главным кредитором страны - Международным валютным фондом. Как это повлияет на экономику государства, остается лишь догадываться.

Министр финансов Оксана Маркарова, которую оставили на должности при избрании нового правительства, объявила о том, что одной из целей Кабмина является прекращение работы с МВФ.

Следующая программа кредитования будет длиннее предыдущих, но после нее о работе с Фондом можно забыть.

- Мы работаем с МВФ. У нас есть формальные миссии, которые приезжают обсудить программу или ее просмотры. Это то, чего мы ожидаем сейчас, чтобы обсудить эту программу. Она будет новой и немного длиннее. Я очень надеюсь, мы ее называем последней программой. Ведь за все предыдущие годы Украина всегда завершала и обрывала эти программы. Выполнить программу таким образом, чтобы экономика находилась на том этапе развития, когда нам будет нужна помощь кредитора. И мы сможем действительно жить сами.

Сумеют ли Маркарова и ее коллеги из Кабмина добиться выхода нашей экономики на уровень отсутствия необходимости в постоянном кредитовании, увидим в ближайшее время. Впрочем, с учетом того, что стране нужно постоянно оплачивать предыдущие долги в виде нескольких миллиардов в год, подобные заявления выглядят популизмом.

Идея отказа от работы с Международным фондом, к слову, была озвучена Игорем Коломойским. Правда, в контексте "за долги платят только лохи". Лейтмотивом послать кредиторов был и сюжет сериала "Слуга народа", где страна расплатилась с МВФ за счет золотых челюстей украинцев.