Владимир Зеленский Верховна Рада Депутатская неприкосновенность война на Донбассе

Кабмин Гончарука намерен прекратить сотрудничество с МВФ

12:40
Кабмин Гончарука движется по сюжету "Слуги народа" - фото 1
Кабмин Гончарука движется по сюжету "Слуги народа"

Украина Владимира Зеленского может отказаться от работы с главным кредитором страны - Международным валютным фондом. Как это повлияет на экономику государства, остается лишь догадываться.

Министр финансов Оксана Маркарова, которую оставили на должности при избрании нового правительства, объявила о том, что одной из целей Кабмина является прекращение работы с МВФ.

Зеленский засунул в набсовет ПриватБанка подругу Елены Кравец

Следующая программа кредитования будет длиннее предыдущих, но после нее о работе с Фондом можно забыть.

- Мы работаем с МВФ. У нас есть формальные миссии, которые приезжают обсудить программу или ее просмотры. Это то, чего мы ожидаем сейчас, чтобы обсудить эту программу. Она будет новой и немного длиннее. Я очень надеюсь, мы ее называем последней программой. Ведь за все предыдущие годы Украина всегда завершала и обрывала эти программы. Выполнить программу таким образом, чтобы экономика находилась на том этапе развития, когда нам будет нужна помощь кредитора. И мы сможем действительно жить сами.

Сумеют ли Маркарова и ее коллеги из Кабмина добиться выхода нашей экономики на уровень отсутствия необходимости в постоянном кредитовании, увидим в ближайшее время. Впрочем, с учетом того, что стране нужно постоянно оплачивать предыдущие долги в виде нескольких миллиардов в год, подобные заявления выглядят популизмом.

Идея отказа от работы с Международным фондом, к слову, была озвучена Игорем Коломойским. Правда, в контексте "за долги платят только лохи". Лейтмотивом послать кредиторов был и сюжет сериала "Слуга народа", где страна расплатилась с МВФ за счет золотых челюстей украинцев.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Оксана Маркарова Министерство финансов МВФ кредит Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Путин предоставил жителям Северодвинска возможность получить суперсилу - фото 1
Ядерный взрыв в России: радиация у берега превышала норму в 40 раз (ВИДЕО)
15:00
Зеленский отменил неприкосновенность - фото 1
Шухер: Зеленский по понятиям рассудил нардепов и прикрыл малину
12:00
Пристайко доволен переговорами в Берлине - фото 1
Глава МИД увидел "определенный успех" после встречи в "нормандском формате"
11:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Список участников и тренеров
30 августа, 16:45
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
19 августа, 14:45
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Загрузка...