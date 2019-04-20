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Украина должна вступить в НАТО – заявление союзников

20 апреля, 17:00
Украина должна быть в НАТО – заявление союзников - фото 1
Украина должна быть в НАТО – заявление союзников

Украина и Грузия должны вступить в НАТО, полагают некоторые члены Североатлантического альянса.

Соответствующее заявление во время встречи в Анкаре сделали главы МИД Турции, Румынии и Польши.

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"С точки зрения безопасности наши страны (Черноморского региона – прим.ред) сталкиваются со схожими проблемами. Такие страны, как Грузия и Украина должны присоединится к НАТО. Мы также подчеркиваем, что не признаем аннексию Крыма", - заявил министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану.

В свою очередь представитель Польши Яцек Чапутович подчеркнул, что действия России в Черном море несут угрозу всей Европе.

В Украину прибудут 150 солдат 101-й воздушно-десантной дивизии армии Сухопутных войск США. Цель визита: обмен опытом с ВСУ.

"Кричащие орлы (screaming eagles) летят в Украину! В ближайшие дни более 150 военных элитной 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США прибудут в Украину для тренировки наших в Яворовском центре боевой подготовки и взаимного обмена опытом", - написал в Facebook посол Украины в США Валерий Чалый.


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"Мы жаждем помогать странам в этом регионе. Украина одна из них. Мы также сторонники того, чтобы Грузия вступила в НАТО как можно скорее", - добавил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Напомним, в Украину прибудут 150 солдат 101-й воздушно-десантной дивизии армии Сухопутных войск США. Цель визита: обмен опытом с ВСУ.

"Кричащие орлы (screaming eagles) летят в Украину! В ближайшие дни более 150 военных элитной 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США прибудут в Украину для тренировки наших в Яворовском центре боевой подготовки и взаимного обмена опытом", - написал в Facebook посол Украины в США Валерий Чалый.

Разместят бойцов в Яворевском центре боевой подготовки (Львовская область).

"Недавно как раз говорили о важности военного стратегического партнерства Украины и США с начальником штаба Армии США, которого Президент США Дональд Трамп предложил на должность главы Объединенного комитета начальников штабов - отважным и опытным генералом Марком Милли. Убедился - этот боевой генерал слов на ветер не бросает", - резюмировал дипломат.

 

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НАТО Румыния Турция Польша Новости
Укринформ
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