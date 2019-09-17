Украина демонстративно покинула заседание ОБСЕ. Что произошло?

Украина демонстративно покинула заседание ОБСЕ. Что произошло?

Во вторник, 17 сентября, украинская делегация демонстративно покинула варшавское заседание ОБСЕ. Все из-за скандала с Крымом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Украинская делегация приостановила участие в рабочем заседании. Сейчас проводятся консультации с партнерами относительно дальнейших действий", - утверждает источник.

Причиной действий украинской стороны стали слова крымских пропагандистов, которые назвали Крым "Россией".

Напомним, что РФ отказывается обсуждать вопрос возвращения оккупированного полуострова Украине. В свою очередь, наша страна продолжает твердить всем очевидный факт: Крым – это Украина.

"Крым - это Украина. И мы надеемся, что вскоре мы его вернем. Я очень люблю Крым. Я был там много раз. Это уникальное место в Украине с его природой и историей. Всегда был и остается частью Украины", - заявлял по этому поводу президент Владимир Зеленский.

А вот как решить территориальный вопрос, гарант толком не уточнил, расплывчато намекая на решение проблем с помощью переговоров.

Напомним, Обама мог спасти Крым – Трамп.