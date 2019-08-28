В Кремле опубликовали карту России без Крыма

Террористы опубликовали карту РФ без Крыма

Российские террористы, пять лет твердящие о том, что захваченный ими полуостров якобы является "российским", иногда фейлятся и сводят свою политическую позицию на нет. Сегодня МИД РФ опубликовал карту страны-агрессора с транспортным коридором "Северный морской путь" без отжатого у Украины Крыма.

Во вторник, 28 августа, на странице международных торговцев кокаином из России, прикрывающихся под вывеской министерства иностранных дел, в Twitter опубликовали карту России без Крыма.

Полуостров на ней выделен тем же цветом, что и Украина.

В посте внешнеполитическое ведомство террористов процитировало своего спикера Марию Захарову, которая рассказала о том, насколько крутым для пьяных Иванов может считаться "Северный морской путь", благодаря которому корабли смогут якобы проходить через Северный Ледовитый океан если, конечно, не развалятся.



Напомним, российские оккупанты захватили админздания в Крыму в феврале 2014-го года. Террористы из Кремля делали вид, что не причастны к инциденту, но после объявления полуострова "своей территорией" во всем сознались. А для того, чтобы Москву не задавили санкциями русские вторглись на Донбасс и начали резню среди местного населения с помощью "Градов", ствольной артиллерии и другого тяжелого вооружения.