Владимир Зеленский Кирилл Вышинский Алексей Гончарук Андрей Богдан война на Донбассе

В Кремле опубликовали карту России без Крыма

21:00
Террористы опубликовали карту РФ без Крыма - фото 1
Террористы опубликовали карту РФ без Крыма

Российские террористы, пять лет твердящие о том, что захваченный ими полуостров якобы является "российским", иногда фейлятся и сводят свою политическую позицию на нет. Сегодня МИД РФ опубликовал карту страны-агрессора с транспортным коридором "Северный морской путь" без отжатого у Украины Крыма.

Во вторник, 28 августа, на странице международных торговцев кокаином из России, прикрывающихся под вывеской министерства иностранных дел, в Twitter опубликовали карту России без Крыма.

С гарантией: стало известно, как отбить у русских охоту летать в Крым (ФОТО)

Полуостров на ней выделен тем же цветом, что и Украина.

В посте внешнеполитическое ведомство террористов процитировало своего спикера Марию Захарову, которая рассказала о том, насколько крутым для пьяных Иванов может считаться "Северный морской путь", благодаря которому корабли смогут якобы проходить через Северный Ледовитый океан если, конечно, не развалятся.

В Кремле опубликовали карту России без Крыма - фото 186717


Напомним, российские оккупанты захватили админздания в Крыму в феврале 2014-го года. Террористы из Кремля делали вид, что не причастны к инциденту, но после объявления полуострова "своей территорией" во всем сознались. А для того, чтобы Москву не задавили санкциями русские вторглись на Донбасс и начали резню среди местного населения с помощью "Градов", ствольной артиллерии и другого тяжелого вооружения.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
МИД Россия война Оккупация Крыма Крым Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Советник Трампа Болтон подтвердил выдвижение Рябошапки на пост генпрокурора - фото 1
Болтон назвал имя будущего генпрокурора Украины
19:00
Юлий Иоффе удостоился чести зачитывать присягу нардепа, хотя Украину он давно предал - фото 1
Текст присяги нардепа в Раде зачитает сепар из партии Медведчука
17:40
Новый глава МВД: Коломойский назвал "замену" Авакову - фото 1
Коломойский назвал "замену" Авакову
15:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
19 августа, 14:45
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Борис Джонсон - друг Украины - фото 1
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Загрузка...