Украина будет в ПАСЕ?: Рада вынесет вердикт

Украина будет в ПАСЕ?: Рада вынесет вердикт

Комитет ВРУ по иностранным делам на очередном заседании рассмотрит вопрос участия Украины в работе ПАСЕ.

По данным источников, комитет решит, продолжит ли Украина и дальше игнорировать заседания организации "до выполнения Российской Федерацией ряда условий по заложникам, украинских военных морякам и крымским татарам".

Кроме того комитет рассмотрит вопрос, стоит ли отзывать приглашения на досрочные выборы для делегации ПАСЕ.

Отметим, что в Администрации президента недавно заявили, что прекращение работы в организации является для Украины неконструктивным. Но многих больше волнует другой вопрос: почему так получилось?

Владимир Зеленский так прокомментировал эту ситуацию.

"Я был в Брюсселе, я был в Париже, я был в Берлине. Ежедневно, кроме встреч с фрау Меркель и президентом Макроном, у меня было по семь встреч. На каждой встрече я поднимал этот вопрос по поводу возвращения России в ПАСЕ, и поверьте мне, каждый из этих людей говорил мне: Владимир, поймите, ПАСЕ - это площадка для переговоров, такая ситуация... То есть это решение было уже давно", - заявил президент.

Его слова подтвердил и глава МИД Павел Климкин.

"Оно назревало (решение ПАСЕ - прим. ред) и было бы принято при любом развитии политической ситуации в Украине. Дело не в распределении ответственности, которую я, кстати, с себя тоже не снимаю. Это все не о Порошенко, Зеленском или ком-то другом. Это наша общая проблема. Хорошо бы это совместно осознать", - отметил дипломат.

А вот глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев немного иного мнения.

В 2014 выгнали, в 2015 выгнали вдруг, в 2016 приняли несколько резолюций, где было жесткое условие возвращения РФ только после серьезных шагов со стороны России, в 2017 выгнали пророссийского президента ПАСЕ, в 2018 сорвали репорт о возвращении РФ, который был принят теперь. Между тем многие другие документы по поводу заложников, моряков, крымских татар, аннексии Крыма. И сотни встреч, переговоров и договоренностей", - отметил политик.