Уходит эпоха: Дубилет хочет отменить справки в бассейн

Дмитрий Дубилет подтверждает реноме технократа

Украинское правительство стоит в шаге от революционных изменений, которые точно повлияют на каждого украинца.

Совсем скоро может стать история классическая "скрепа", ведущая свою историю со времен СССР, а именно - справки в бассейн.

О возмодном революционном изменении написал у себя на странице на фейбуке министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. Чиновник-новатор задался вопросом целесообразности данной процедуры и заявил, что желает узнать, что по поводу думают люди.

Пост Дмитрия Дубилета на фейсбуке имеет все признаки вирусного

Главным аргументом Дубилета для отмены справок стал зарубежный опыт, где они не требуются.

Пост чиновника стали вирусным и дал старт большой дискуссии. Многие с радостью поддержали идею, другие же усмотрели в этом что-то непотребное и даже сравнили Дубилета с еще одним мечтателем-министром - Владимиром Омеляном, который заводил в Украине свой гиперлуп.

Отметим, что отмена медицинских справок в бассейн (а также при устройстве на работу) - не единственная инициатива министра Дубилета. Ранее он поставил крест на блокнотиках в кабмине, а также возжелал свозить министерства и ведомства в одно место, чтобы освободить и затем продать их помещения. Также Дмитрий Дубилет планирует отправить в прошлое еще один его пережиток - трудовые книжки.