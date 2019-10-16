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Дубилет хочет распродать здания министерств в самом центре Киева

19:00
Дубилет затевает распродажу зданий министерств "для оптимизации" - фото 1
Дубилет затевает распродажу зданий министерств "для оптимизации"

Министр Кабмина и великий реформатор Дмитрий Дубилет, на которого в Зе команде взвалили тяжкую ношу диджитализации, предложил простой способ оптимизации работы ряда министерств.

На своей странице в Facebook Дубилет написал о том, что считает нужным устроить масштабное переселение ряда министерств на улицу Грушевского.

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Освободившиеся же помещения, стоимость которых может достигать десятков миллионов гривен, экс-функционер "ПриватБанка" предлагает попросту толкнуть.

Как утверждает деятель, если немного потесниться, в главный офис Кабмина могут въехать около тысячи сотрудников. За счет эффективного использования площадей, по словам Дубилета-младшего, есть возможность получить в бюджет огромные средства.

"Месяц назад, когда я начал работать в Кабмине, меня поразило, как много площади здесь используется неэффективно. Многие залы для совещаний. Большие неуютные коридоры. Гигантские кабинеты. По предварительным подсчетам, в здание теоретически могут въехать дополнительно до 1000 человек", - написал министр, забыв указать, что если расставить столы в коридорах, можно вообще продать абсолютно все здания министерств.

Так что, судя по всему, если инициативу Дубилета поддержат его коллеги, в Кабмине могут начать масштабный и явно дорогостоящий ремонт, а огромные и мегадораогие помещения в центре Киева просто выведут из государственного баланса.

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