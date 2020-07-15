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Угрожают даже легковушкам: винницкие маршруточники-нелегалы захватили перевозки в Бровары

Вчера, 21:40
Бандюки-крышевальщики нелегальных маршруток запрещают всем возить пассажиров - фото 1
Бандюки-крышевальщики нелегальных маршруток запрещают всем возить пассажиров

На днях у станции метро "Лесная", где обычно останавливаются маршрутные такси, которые едут в Бровары, а также обычные водители, согласные подбросить людей, появились микроавтобусы с винницкими номерами.

Охраняют их несклько мужчин, которые сидят в "Лексусе" и следят за тем, чтобы никто не садился в "чужие" маршрутки или легковушки.

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Об этом написали активисты в Telegram-канале "Киев оперативный", ссылаясь на свидетельницу беззакония, рассказавшую о фактическом захвате рынка перевозок бандитами.

Угрожают даже легковушкам: винницкие маршруточники-нелегалы захватили перевозки в Бровары - фото 202789

К девушке, которая остановилась у "Лесной" для того, чтобы купить воды в одном из магазинов, тут же подскочил один из крышевальщиков маршруточников, который объявил о том, что отныне стоянка и остановка машин для посадки пассажиров в этом месте запрещены. Разумеется, не законом.

Угрожают даже легковушкам: винницкие маршруточники-нелегалы захватили перевозки в Бровары - фото 202790

"Два мужика, сидящие в Лексусе, бдят за машинами, которые останавливаются вдоль дороги. Время от времени подходя и проводя "разъяснительную беседу". Но, ведь не ради закона, а ради вот тех маршруток на фото с винницкими номерами. Поговорила с продавцом кофе и та сообщила, что это крыша - броварские. Перевозчики - новые "Мерседесы" с винницкими номерами, но это не официальные маршрутки. Добавила, что если подъезжают авто, чтобы взять "голосующих" людей, то крыша быстро угрожающе решает вопрос", - написала девушка.

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