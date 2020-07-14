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Угроза для нацбезопасности: Великобритания запретила Huawei

22:20
Huawei попал под санкции Великобритании - фото 1
Huawei попал под санкции Великобритании

Во вторник, 14 июля, правительство Великобритании приняли сложное, но крайне необходимое для страны решение - забанить использование продукции китайской корпорации Huawei, которую поймали на двойном использовании техники для провайдеров.

Как заявил министр цифровизации Оливер Доуден, с сегодняшнего дня Huawei считается угрозой для национальной безопасности Великобритании, а само королевство присоединяется к введенным Штатами санкциям.

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В связи с этим мобильным операторам запретили покупать у китайской компании новое оборудование для развития сетей 5G после 31 декабря этого года, а также в течение семи лет полностью отказаться от программного обеспечения Huawei.

- Из-за санкций введение 5G придется отложить на год. Ограничительные меры касаются только нового оборудования, и не повлияют на сети 2G, 3G и 4G. Это было непростое решение, но оно является правильным для телекоммуникационных сетей Великобритании, для нашей национальной безопасности и нашей экономики, как сейчас, так и в долгосрочной перспективе.

Кроме того, согласно заявлениям британского министра, санкции коснутся и высокоскоростных сетей broadband, где оборудование должны заменить в течение двух лет, поскольку альтернативной продукции китайцев могут быть только представители Nokia, но полагаться только лишь на технологии финской компании в Великобритании не хотят.

Напомним, в мае США ввели новый пакет санкций против Huawei, после чего китайцы заявили, что продуктами и сервисами этой корпорации пользуются более трех миллиардов человек во всем мире, а ограничения помешают работе сетей в 170 странах.

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