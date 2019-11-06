В Украине появится 5G, но только в шести городах

В шести городах Украины появятся точки со связью 5G

В среду, 6 ноября, Национальная комиссия по государственному регулированию в сфере связи и информатизации разрешила двум компаниям тестировать технологии связи пятого поколения в Украине. Правда, испытания будут проводить только в шести городах страны, да и то лишь в отдельных их точках.

Как сегодня сообщили в пресс-службе ведомства, тестировать системы 5G будут мобильный оператор lifecell и "дочка" компании Ericsson.

Весь процесс испытания у специалистов должен занять полгода - с 1 декабря 2019-го по 31 мая 2020.

- В Киеве в тестовом режиме связь пятого поколения будет доступна в районе Бессарабской площади, 2, а также ТЦ "Оушен Плаза", - отметили в нацкомиссии. - В Днепре оборудование запустят по адресу бульвар Европейский, 2, в Харькове - на улице Ярослава Мудорого, 33а, во Львове - на проспекте Свободы, 6/8. Также тесты 5G запустят на Дерибасовской, 19 в Одессе и на Смелянской, 36 в Черкассах.

При этом подключившимся к сети будут недоступны голосовые звонки, а доступной будет лишь услуа выхода в сеть интернет.

Напомним, не так давно Кабмин и представители крупнейших мобильных операторов подписали ни к чему не обязывающий меморандум о покрытии Украины связью. При этом полноценно на технологию 5G, как утверждает вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, перейдут только после полного покрытия территории стандартами 3 и 4G.