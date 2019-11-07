Ученый нардеп Святослав Вакарчук готовится к созданию толкового словаря

Иногда лучше просто петь

Лидер партии "Голос", который стабильно прогуливает заседания Верховной Рады, регулярно демонстрирует вялую политическую позицию и отсутствие понимания происходящего.

Невесть зачем пошедший в политику артист вместе с его пока не зашкваренной фракцией заняли в Раде эпичную полупозицию, когда "ни нашим, ни вашим".

Нардепы "Голоса" то поддерживают "слуг народа" с их реформаторскими начинаниями, то высказываются за идеи "Европейской солидарности", а их лидер занят генерированием случайных фраз.

В четверг, 7 ноября, фронтмен "Океана Ельзи" Святослав Вакарчук решил намекнуть, что его умственные способности значительно выше мемного Виталия Кличко. Более того, судя по посту артиста-политика в Facebook, уже в ближайшее время украинцы смогут купить толковый словарь авторства Вакарчука.

"Свобода слова - это свобода слова. Экономическое преступление - это экономическое преступление, государственная измена - это государственная измена", - поделился пониманием терминов философ, комментируя обыски у владельца "Прямого канала",

"Мы не имеем права игнорировать явные попытки информационной диверсии, подыгрывание врагу и даже измены государственных интересов, позволяют себе некоторые информационные каналы, прикрываясь "свободой слова". Такое поведение, особенно в условиях гибридной войны, которую ведет против Украины враг, подрывает национальную безопасность и должно быть остановлена. Именно поэтому нам очевидно: ситуация вокруг "Прямого канала" кардинально отличается от ситуации вокруг 112, NewsOne и других каналов "холдинга Медведчука", - сказано в заявлении "Голоса", умело поданном Вакарчуком.

Напомним, 12 августа Петр Порошенко прошел допрос по делу канала "Прямой". Немного позже экс-гарант поделился своими соображениями по этому поводу, заявив, что он никак не связан со СМИ.

Отметим, что отрекаясь от "Прямого", пятый президент немного погрешил против истины. Этот канал является важнейшим рупором "ЕС", не говоря уже о том, что ранее политик пообещал его работникам не продавать. А тут уже комментарии излишни.