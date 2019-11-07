У владельца "Прямого" проходят обыски. Что известно?

У владельца "Прямого" проходят обыски. Что известно?

В четверг, 7 ноября, ГБР начало обыск у владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко.

Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на бюро.

"Проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования в производстве по покупке и продаже телеканала "Прямой", - заявили в ГБР и уточнили, что обыски проходят согласно решению суда.

Владимир Макеенко

Партия Порошенко "Европейская солидарность" уже отреагировала на действия правоохранителей.

И сослалась на пост нардепа Ирины Фриз.

"Давление на оппозиционный канал свидетельствует о трусости и слабости власти, которая не способна адекватно реагировать на критику и оппонентов. Это свидетельствует о тупости, которая при наличии репрессивной машины в руках власти, превращает нашу страну в авторитарную колонию, в которой свобода слова, свобода мысли становится запрещенной", - написала политик в Facebook.

Напомним, 12 августа Петр Порошенко прошел допрос по делу канала "Прямой". Немного позже экс-гарант поделился своими соображениями по этому поводу, заявив, что он никак не связан со СМИ.

Отметим, что отрекаясь от "Прямого", пятый президент немного погрешил против истины. Этот канал является важнейшим рупором "ЕС", не говоря уже о том, что ранее политик пообещал его работникам не продавать. А тут уже комментарии излишни.