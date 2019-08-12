Порошенко отрекся от "Прямого". И призвал его защитить - ВИДЕО

Порошенко отрекся от "Прямого" - ВИДЕО

В понедельник, 12 августа, Петр Порошенко прошел допрос по делу канала "Прямой" Немного позже экс-гарант поделился своими соображениями по этому поводу.

Об этом сообщают "Буквы".

Комментируя беседу со следователем, Порошенко заявил следующее:

"Я не имею никакого отношения к владению и руководству телеканалом "Прямой". Но и я, и моя политическая команда призывает всех стать на защиту свободы слова в Украине. Мы не позволим, чтобы осуществлялось давление на журналистов".

И тут же дал совет правоохранительным органам.

"Я уверен, что Государственному бюро расследований, Службе безопасности Украины, новому правительству нужно уделять внимание не ситуации с "Прямым" каналом, а защите информационного пространства", - сказал Порошенко.

Отметим, что отрекаясь от "Прямого", пятый президент немного погрешил против истины. Этот канал является важнейшим рупором "ЕС". К тому же ранее экс-гарант сам пообещал работникам "Прямого" не продавать канал. И теперь он же просит его защитить.

Напомним, что в отношении Петра Порошенко ГБР открыло уже как минимум 12 производств. Последние из них касаются отдыха на Мальдивах и Панамских офшоров.

Сам же политик все обвинения отметает, заявляя, что никаких дел против него не существует.

Напомним, ГПУ выступила против людей Порошенко. Раскрыты детали.