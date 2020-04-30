Убийство сына депутата Соболева: прокуроры объявили в розыск очередного подозреваемого

Двое подозреваемых в убийстве сына депутата находятся за пределами Украины

В уголовном деле о покушении на депутата Киевского облсовета, которое закончилось смертью трехлетнего мальчика, значатся уже шесть подозреваемых. Двое из них сбежали из страны.

Как сообщили в четверг, 30 апреля, в пресс-службе Офиса генерального прокурора, на днях правоохранители сообщили шестой подозрение по делу об убийстве ребенка.

Фамилию нового фигуранта прокуроры не называют, но при этом отмечают, что злоумышленник находится в международном розыске.

"Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей. Это дает правовые основания компетентным органам задержать это лицо на территории другого государства, - подчеркнули в ОГП, - На данный момент по данному делу сообщено шесть подозрений. Четыре подозреваемых находятся под стражей, двое - в международном розыске.

Напомним, сын депутата Вячеслава Соболева погиб 1 декабря прошлого года возле принадлежащего политику ресторана "Марио" в центре Киева. Вместо цели преступники убили 3-летнего Александра. Маленький мальчик получил тяжелое ранение и умер по дороге в больницу.

В 17:15 в городе был введен план-перехват, полиция начала поиски злоумышленников. По сообщениям очевидцев, стрелявший скрылся на иномарке.

На следующий день полиция схватила предполагаемых убийц мальчика. Одним из задержанных оказался ветеран АТО Андрей Лаврега. Его напарником выступил сослуживец добровольца из батальона ДУК "Аратта" Евгений Семенов. Судьи посадили обоих подозреваемых под стражу без права выхода под залог.

Якобы организатором преступления называют россиянина Юсупа Абуева, с которым оба киллера познакомились на Донбассе в зоне АТО. Копы говорят, что Абуев предложил Лавреге убить депутата за 40 тысяч долларов, а тот уже и привлек товарища.

Сам россиянин после убийства ребенка из Украины выехал.

Заказчики преступления неизвестны до сих пор.